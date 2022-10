Changement de directeur des investissements chez Voya IM

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Voya Investment Management a promu Matt Toms au poste nouvellement créé de directeur mondial des investissements, rattaché à la directrice générale Christine Hurtsellers. Depuis 2016, il occupait les fonctions de directeur des investissements obligataires. Par conséquent, Chris Lyons, directeur du crédit privé, prend les fonctions de directeur de l'obligataire privé et des alternatives tandis que Vincent Costa et Paul Zemsky, qui supervisent respectivement les investissements actions et multi-actifs de Voya, seront désormais rattachés à Matt Toms.