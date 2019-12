Changement de CIO chez Fidelity International

(NEWSManagers.com) - Fidelity International a annoncé ce 3 décembre la nomination d'Andrew McCaffery au poste de Global Chief Investment Officer, Asset Management. Il remplace Bart Grenier, qui était directeur de la gestion d'actifs (" head of asset management" ) depuis janvier 2018, et qui va prendre un poste senior aux Etats-Unis au sein de Fidelity Investments. L'intitulé du poste désormais occupé par M. McCaffery évolue afin d'être davantage compréhensible et visible, a précisé la société d'investissement.

Andrew McCaffery est arrivé cet été, dans la foulée du départ de James Bateman, l'ex-CIO multi assets. Il était, depuis lors, " Global Chief Investment Officer, Alternatives and Solutions" , et bras droit de Bart Grenier. Avant d'arriver chez Fidelity, il était Global Head of Strategic Client Investments chez Aberdeen Standard Investments.

Parallèlement, Steve Neff, responsable de la division gestion d' actifs quitte le groupe, après seulement une année à ce poste, selon le FT. Il est remplacé par Bart Grenier. Steve Neff était précédemment directeur de la technologie de Fidelity et sa nomination l' an dernier avait été largement considérée comme un indicateur du changement du secteur.