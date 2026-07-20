Changement de cap en cours

AMUNDI

L'inflation américaine recule plus que prévu, la production industrielle de la zone euro reste faible, la croissance chinoise ralentit… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Sur les marchés boursiers américains, les dernières semaines ont montré que, même si la volatilité du marché reste faible, les fluctuations entre actions individuelles augmentent, les investisseurs se montrant de plus en plus vigilants. Les attentes des investisseurs pour la saison de publication des résultats des entreprises à venir sont élevées, ce qui rend le marché vulnérable à une certaine fragilité en cas de déception.

Dans le secteur technologique, les investisseurs porteront une attention particulière aux entreprises exposées à la réorientation des dépenses des clients vers les puces et les serveurs, ainsi qu'à celles qui ont déjà réalisé d'importants investissements dans l'intelligence artificielle (IA). De plus, la récente faiblesse des semi-conducteurs suggère que les investisseurs se détournent également des puces – qui ont été les premiers bénéficiaires des investissements dans l'IA – pour se diriger vers d'autres segments de la chaîne de valeur de l'IA, notamment les infrastructures, l'énergie et les applications, à la recherche de nouvelles opportunités.

Cela permet à d'autres secteurs, tels que la finance et les valeurs défensives, de se démarquer, tandis que les valeurs technologiques reculent par rapport à leurs plus hauts historiques.

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