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Changement à la tête chez Navamedic
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 08:06

L'acteur de la pharmacie de spécialité en Europe du Nord a officialisé aujourd'hui le départ immédiat de sa directrice générale, Kathrine Gamborg Andreassen, et la nomination de Lars Minor pour lui succéder à compter du 18 juin.

Arrivée aux commandes en 2019, Kathrine Gamborg Andreassen quitte ses fonctions pour "poursuivre des opportunités en dehors de l'entreprise". Elle laisse derrière elle un bilan solide.

Sous son mandat, Navamedic a changé de dimension financière grâce à une stratégie agressive mêlant croissance organique, acquisitions ciblées et diversification de son portefeuille thérapeutique.

Pour piloter cette nouvelle phase de croissance, le conseil d'administration a misé sur un profil international chevronné. Lars Minor prendra officiellement les rênes de l'entreprise ce jeudi.

Minor s'est récemment illustré à la tête de Newbury Pharmaceuticals, dont il a orchestré le pivot stratégique, transformant une jeune plateforme technologique en une entreprise commerciale rentable jusqu'à son introduction en bourse (IPO) sur le Nasdaq First North.

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