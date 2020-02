Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chanel reporte un défilé en Chine à cause du coronavirus Reuters • 18/02/2020 à 11:07









PARIS, 18 février (Reuters) - Chanel a reporté son défilé prévu en mai à Pékin en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, a annoncé la maison de luxe française dans un communiqué. Ce défilé, reporté conformément aux recommandations des autorités chinoises, sera organisé à une date ultérieure qui n'est pas précisée. La Chine, un marché important et lucratif pour le secteur du luxe, a pris des mesures de confinement strictes concernant des dizaines de millions de personnes pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus, qui a fait près de 1.900 morts sur son territoire. Kering PRTP.PA , l'un des leaders du secteur, a déclaré la semaine dernière que cette crise sanitaire pourrait peser sur les ventes du luxe en Chine, où le propriétaire de Gucci a déjà constaté une baisse non négligeable de la fréquentation de ses magasins. (Sarah White, Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -1.07%