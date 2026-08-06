Champagne: Maison Pommery n'a pas trouvé d'accord avec l'allemand Henkell mais s'est refinancé

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La maison de champagne Maison Pommery, fortement endettée, a annoncé mercredi que les négociations exclusives avec le fabricant allemand de vin mousseux Henkell n'ont pas abouti mais qu'un protocole de conciliation a été trouvé avec ses créanciers pour se financer.

Les deux entreprises avaient communiqué début juin sur ces négociations, qui auraient pu donner "naissance à un acteur mondial des vins effervescents" et à la prise de participation majoritaire de Henkell dans Maison Pommery, nouveau nom de Vranken Pommery depuis janvier.

"À compter du 31 juillet 2026, date d'expiration de la période d'exclusivité convenue entre les parties, Maison Pommery & Associés et Henkell International confirment que la période de négociations exclusives a désormais pris fin à titre préliminaire et n'a pas abouti à un accord à ce stade", écrit Maison Pommery dans un communiqué mercredi.

"Les deux sociétés restent ouvertes à la possibilité de reprendre les discussions à une date ultérieure", d'après le groupe.

Par ailleurs, la maison de champagne a conclu avec ses "principaux partenaires financiers" un accord lui permettant de répondre à ses besoins de financement et à ceux de neuf de ses filiales jusqu'au 19 juin 2027.

"Ce protocole de conciliation (...) permet à Maison Pommery & Associés d'aborder sereinement la période à venir avec une trésorerie sécurisée", se réjouit l'entreprise.

"Il donne au groupe les moyens de se présenter dans les conditions requises à la vendange 2026, attendue de manière précoce, et de garantir le règlement des échéances opérationnelles qui y sont associées", ajoute-t-elle, précisant que le financement complémentaire s'élève à 42,8 millions d'euros.

Son financement assuré, le groupe a annoncé la publication le 7 septembre après deux reports, du document d'enregistrement universel, qui entérine les comptes de son exercice 2025.

Au premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 95,7 millions d'euros, en recul de 12,4%. Les ventes de champagnes ont baissé de 11,5% comparé au premier semestre 2025 tandis que celles de la catégorie "autres", incluant le Porto et les vins effervescents ont chuté de 30,2%. Celles de vins de Provence et de Camargue se sont légèrement améliorées (+1,7%).

Maison Pommery gère quatre vignobles en Champagne, Provence, Camargue et dans la vallée du Douro, au Portugal.

Elle comprend des marques de champagne comme Vranken, Pommery, Charles Lafitte, Pompadour, les vins de Porto Rozès et Douro Terras do Grifo ainsi que les vins Domaine Royal de Jarras et Château La Gordonne Provence.