CGG table sur un impact limité du coronavirus

PARIS 6 mars (Reuters) - CGG GEPH.PA a annoncé vendredi par voie de communiqué ses résultats du quatrième trimestre 2019. * CGG ANNONCE POUR LE 4E TRIMESTRE 2019 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE SES ACTIVITÉS DE 18% ET UN RÉSULTAT NET DE 26M DE DOLLARS AU T4 * CGG A GÉNÉRÉ AU 4E TRIMESTRE 2019 DES FLUX DE TRÉSORERIE DE NETS DE 6M$ * CGG (EN CHIFFRES IFRS) A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 426M$, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 74M$, RÉSULTAT NET DE 26M$ * CGG - EBITDAS DES ACTIVITÉS DE 206M$, EN BAISSE DE 12% SUR UN AN, ET MARGE ÉLEVÉE DE 52% * CGG PRÉVOIT POUR 2020 UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES À UN CHIFFRE, EN MILIEU DE FOURCHETTE * CGG ANTICIPE EN 2020 UNE MARGE D'EBITDAS AUTOUR DE 50%, STABLE PAR RAPPORT À CELLE DE 2019, ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 15%, STABLE PAR RAPPORT À 2019 * CGG S'ATTEND À UN IMPACT LIMITÉ DU CORONAVIRUS MAIS RESTE VIGILANT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION COMPTE TENU DE LA VOLATILITÉ DU PRIX DU PÉTROLE Voir aussi GEPH.PA Pour lire le communiqué de CGG (Rédaction de Paris)

