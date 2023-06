CGG: Sercel remporte un contrat majeur en Chine information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 07:49

(CercleFinance.com) - CGG annonce une vente majeure par Sercel de sa solution nodale de fond de mer GPR300 à Sinopec, la société chinoise d'exploration, de raffinage et de distribution de pétrole et de gaz. Plus de 6 000 noeuds seront déployés ce mois-ci dans la mer de Bohai, au large de la côte est de la Chine continentale.



'Le GPR300 fournit une imagerie du sous-sol de premier ordre et surpasse les équipements OBN conventionnels par sa fidélité numérique, ses performances ultra-silencieuses et sa capacité à détecter les signaux à très large bande de fréquences' indique le groupe.



Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : ' Forts de notre connaissance approfondie de l'industrie sismique et des possibilités accrues qu'offre l'acquisition nodale en fond de mer aux clients en termes d'amélioration de la qualité des données et d'aide à la prise de décision, nous avons conçu la solution GPR300 pour qu'elle réponde parfaitement aux besoins de ce marché. Après avoir été déployé sur des opérations majeures dans la région du Moyen-Orient, le GPR300 est en passe de devenir la solution préférée dans le monde entier. '