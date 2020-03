CFA Society France va proposer une certification ESG

(NEWSManagers.com) - Le chapitre français du CFA Institute va désormais proposer aux professionnels et étudiants français d'obtenir un diplôme supplémentaire dans le domaine de l'ESG.

L'examen, en anglais, sera proposé à Paris et dans quelques villes de Province. Il sera disponible tout au long de l'année.

Le curriculum comprend de l'analyse des facteurs environnements, sociaux et de gouvernance, ainsi que de la gestion de portefeuilles ESG. Il a été élaboré par des gestionnaires d' actifs, de fonds de pension, des propriétaires d' actifs et des consultants, issus de 60 institutions financières (32 % d' entre eux étaient titulaires du CFA). La formation a été conçue par le CFA Institute UK, et a déjà séduit 1.300 candidats depuis son lancement en décembre dernier.