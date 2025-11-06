CF Industries confirme un incident dans un complexe du Mississippi

La société d'engrais CF Industries

CF.N a confirmé mercredi un incident survenu dans son complexe de Yazoo City, dans le Mississippi, vers 16h25 CT (2225 GMT).

"Tous les responsables locaux de l'intervention d'urgence et du gouvernement ont été informés de l'incident", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.