Cession des parts de ExxonMobil dans Esso le 28 novembre
information fournie par AOF 11/11/2025 à 08:16

(AOF) - Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires restantes et de la finalisation de certains accords de financement, Esso précise que North Atlantic et ExxonMobil prévoient de réaliser leur transaction le 28 novembre. Elle consiste en l'acquisition par North Atlantic de l'intégralité des participations d'ExxonMobil dans Esso SAF et dans ExxonMobil Chemical France, un projet pour lequel des négociations ont été annoncées fin mai. Le prix d'acquisition s'établirait à 26,19 euros par action Esso.

Sur cette base, le prix payé par North Atlantic aux actionnaires minoritaires d'Esso SAF, dans le cadre de l'offre publique obligatoire sur le solde des actions, s'établirait à 28,93 euros par action.

