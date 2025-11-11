Cession des parts d'ExxonMobil dans Esso prévue le 28 novembre
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 07:17
Pour rappel, cette transaction consiste en l'acquisition par North Atlantic de l'intégralité des participations d'ExxonMobil dans Esso SAF et dans ExxonMobil Chemical France, un projet pour lequel des négociations ont été annoncées fin mai.
Le raffineur et distributeur de produits pétroliers précise aussi que dans l'hypothèse d'une réalisation de cette transaction le 28 novembre, le prix d'acquisition s'établirait à 26,19 euros par action Esso.
Sur cette base, le prix payé par North Atlantic aux actionnaires minoritaires d'Esso SAF, dans le cadre de l'offre publique obligatoire sur le solde des actions, s'établirait à 28,93 euros par action.
