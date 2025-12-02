 Aller au contenu principal
Cession des activités italiennes de Carrefour finalisée
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 08:00

Carrefour annonce avoir finalisé la cession de ses activités en Italie (déconsolidées à compter du 30 novembre) à NewPrinces, ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires requises et réalisé les conditions suspensives habituelles.

Pour rappel, le géant français de la grande distribution avait fait part de négociations exclusives avec NewPrinces à la fin du mois de juillet dernier, en vue de cette cession s'inscrivant dans le cadre de sa revue stratégique.

Carrefour estimait alors l'impact de cette cession sur la trésorerie à -240 millions d'euros, précisant qu'elle permettrait l'amélioration de son profil de croissance, de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie récurrente.

Carrefour Italie opère un réseau multi-format de 1188 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC en recul à 4,2 milliards d'euros en 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant et un cash-flow libre net négatifs.

Valeurs associées

CARREFOUR
13,5250 EUR Euronext Paris +0,41%
