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Cession à 1,35 milliard de dollars pour AkzoNobel
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 08:57

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Dans le cadre du rééquilibrage stratégique de son portefeuille vers ses positions de leader, le géant néerlandais de la peinture AkzoNobel a conclu des accords fermes pour céder ses activités de peintures décoratives en Asie du Sud-Est au japonais Nippon Paint.

La transaction s'effectue sur la base d'une valeur d'entreprise globale d'environ 1,35 milliard de dollars (1,20 milliard d'euros), soit un multiple d'évaluation élevé de 21 fois l'Ebitda estimé pour 2025.

L'opération couvre sept pays : le Viêt Nam, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. AkzoNobel conserve en revanche l'intégralité de ses activités de revêtements (Coatings) ainsi que son organisation de services mondiaux (Global Business Services).

Après les cessions préalables de ses filiales décoratives en Inde et au Pakistan, cet accord marque la fin de la revue du portefeuille de peintures décoratives du groupe en Asie. Le PDG d'AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, a souligné que cette finalisation s'inscrit dans la stratégie visant à se concentrer sur les segments offrant une taille critique différenciante. Le groupe entend désormais concentrer ses efforts sur la finalisation de sa fusion avec Axalta.

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