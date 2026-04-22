Cessez-le-feu indéfini, les marchés ne s'inquiètent pas

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22 avril - Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir

Un cessez-le-feu d'une durée indéterminée au Moyen-Orient, qui peut ou non être accepté par toutes les parties mais qui est majoritairement attendu par les marchés, est susceptible de laisser intacte la dynamique du risque d'avril, permettant aux investisseurs de se concentrer plutôt sur les bénéfices des entreprises et les données économiques.

Le président américain Donald Trump a semblé annoncer unilatéralement une prolongation du cessez-le-feu quelques heures avant l'expiration du cessez-le-feu actuel, bien que l'on ne sache pas si l'Iran ou l'allié américain Israël ont accepté - ou même accepteraient - le nouvel accord.

Dans le même temps, Trump a déclaré qu'il continuerait à bloquer les ports et les côtes de l'Iran, ce qui signifie que le trafic dans le détroit d'Ormuz est effectivement à l'arrêt . Les prix du pétrole brut Brent LCOc1 sont donc restés proches de 100 dollars le baril.

Les prix du pétrole ont peut-être reculé par rapport aux sommets atteints en mars en raison de l'optimisme croissant quant à la conclusion d'un accord de paix, mais tant que la voie navigable reste fermée, il existe toujours un risque de hausse des prix de l'énergie - toujours supérieurs aux niveaux d'avant-guerre - et de choc inflationniste .

Cela nous amène aux principales données économiques de la journée européenne, avec un rapport sur l'inflation britannique pour mars qui devrait fournir des détails sur l'impact local de la guerre au Moyen-Orient. Il devrait montrer que l'inflation s'est accélérée à 3,3 %, contre 3 % en février, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Les résultats du fabricant américain de puces Texas Instrument TXN.O et de Tesla TSLA.O , la société d'Elon Musk, plus tard dans la journée, seront également essentiels pour comprendre comment les entreprises gèrent les bouleversements dans les chaînes énergétiques et d'approvisionnement.

Pendant qu'elles se débattent avec cela, SpaceX de Musk a connu une série de développements cette semaine, alors qu'elle se dirige vers ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Ainsi, avec peu d'obstacles, les prix des actions sont susceptibles d'augmenter, ayant déjà récupéré toutes les pertes subies en mars. Les contrats à terme sur les actions américaines

EScv1 étaient en hausse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 annonçaient une ouverture en demi-teinte.

En Asie, le thème de l'intelligence artificielle est de retour, menant les actions sud-coréennes .KS11 et taïwanaises

.KS11 à des niveaux record. Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS fait désormais partie des 20 entreprises les plus précieuses au monde.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi:

* Indice des prix à la consommation et indice des prix à la production au Royaume-Uni pour le mois de mars

* L'estimation flash de la confiance des consommateurs de la zone euro pour le mois d'avril