Ces 10 entreprises cotées les mieux placées dans l’IA, que vous connaissez... ou pas

Si le nom de Nvidia ou OpenAi est désormais spontanément associé au développement de l'intelligence artificielle, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises de cette thématique. Focus sur dix entreprises au coeur de l'IA.

Amazon : Amazon Web Services (AWS) offre une plateforme pour créer et faire évoluer des applications d'IA générative. AWS donne accès à des modèles de base et à des applications qui s'appuient sur l'IA générative, permettant aux entreprises d'innover facilement. Les revenus d'AWS devraient bénéficier des dépenses élevées des entreprises dans leur infrastructure avec le développement et la commercialisation d'applications d'IA générative.

AMD : Avec le lancement de la plateforme MI300, AMD espère offrir une alternative solide aux puces Nvidia pour les startups et les fournisseurs de cloud. En outre, l'augmentation générale des dépenses informatiques due à l'IA générative stimulera également la demande pour l'activité logique principale d'AMD.

Arista Networks : Les solutions réseau à grande capacité d'Arista permettent à ses clients d'interconnecter des centaines, voire des milliers, de GPU (Graphic Processing Unit) à haute vitesse. La capacité Ethernet de l'entreprise peut gérer une quantité massive de trafic dont les réseaux d'IA ont besoin.

Baidu : Ernie Bot de Baidu est un grand modèle de langage similaire à ChatGPT. Le robot maîtrise cinq cas d'utilisation majeurs : la création littéraire, la rédaction commerciale, le calcul mathématique, la compréhension de la langue chinoise et la génération multimodale. Le produit d'IA de Baidu est accessible aux utilisateurs via le Web et l'application, tandis que l'API de l'entreprise est disponible pour les applications d'entreprise via Baidu AI Cloud.

Broadcom : Les ASIC (circuits intégrés spécifiques à une application) et les solutions réseau de Broadcom seront probablement utilisés pour alimenter les applications d'IA générative. Plus précisément, la société a laissé entendre que les revenus liés à l'IA représenteraient plus de 25% de ses revenus dans les semi-conducteurs l'année prochaine.

Google : Le modèle IA nouvelle génération de Google, Gemini, est en cours de construction et est fortement attendue par la communauté technologique. Google utilise également l'IA générative pour faire évoluer ses produits, en premier lieu Gmail. Bard, un système d'IA conversationnelle également détenu par Google, prend désormais en charge un large éventail de capacités de programmation et fonctionne entièrement sur PaLM 2. Enfin, les revenus de Google Cloud Platform devraient aussi bénéficier de fortes dépenses d'infrastructure liées au développement et à la commercialisation d'applications d'IA générative.

Micron : Les solutions de mémoire de Micron sont essentielles pour les applications d'IA. Le traitement de grandes quantités de données dans ces applications nécessite une mémoire haute performance, fournie par Micron. Le produit de mémoire de nouvelle génération de Micron devrait commencer sa production en série au début de 2024, favorisant l'adoption de l'IA générative.

Microsoft : Le service Azure OpenAI de Microsoft donne accès à des modèles d'IA générative tels que GPT-4, permettant aux développeurs de créer des applications innovantes avec la technologie d'IA générative. Les revenus de Microsoft Azure devraient être alimentés par des dépenses élevées d'infrastructure relatives au développement et à la commercialisation d'applications d'IA générative. Microsoft détient également une participation de près de 50 % dans OpenAI (le leader de l'IA générative). Enfin, le produit Copilot est fortement attendu et sera lancé le 1er novembre 2023.

Nvidia : Grâce aux processeurs graphiques (GPU), aux accélérateurs, à CUDA (architecture de calcul parallélisé) et à DGX Cloud (plateforme cloud d'entraînement de modèles d'IA), Nvidia permet à ses clients de créer, personnaliser et déployer des modèles d'IA générative pour toute une palette applications.

Taiwan Semiconductor: Taiwan Semiconductor a noué des partenariats solides avec Nvidia et AMD, deux sociétés qui, selon nous, profitent pleinement de l'IA générative, et dont il fabrique les puces.