Certains plaignants du roundup cherchent à retarder l'approbation préliminaire de la proposition de règlement de 7,25 milliards de dollars de Bayer, selon des documents déposés au tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cabinets d'avocats représentant près de 20 000 personnes qui ont poursuivi Bayer pour des blessures présumées causées par son désherbant Roundup ont exhortémercredi unjuge du Missourià retarder l'examen du règlement national de 7,25 milliards de dollars proposépar la société allemande, en faisant valoir que l'empressement violerait les droits de dizaines de milliers de patients atteints de cancer et de leurs familles.

Dans une requête déposée auprès du tribunal de l'État de St Louis, les cabinets ont déclaré que l'accord ne devrait pas faire l'objet d'une procédure accélérée en vue d'une éventuelle approbation préliminaire le 4 mars, soit quinze jours après l' annonce de la proposition de règlement . Cette demande est la première grande contestation organisée contre la tentative de Bayer de résoudre la plupart des 65 000 plaintes restantes concernant le Roundup devant les tribunaux fédéraux et d'État.