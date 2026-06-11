Certains employeurs américains devraient cesser de prendre en charge les médicaments contre l'obésité à base de GLP-1 en 2027, alors que leur utilisation augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Certains employeurs prévoient de supprimer la prise en charge des médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids l'année prochaine, car de plus en plus de personnes les prennent, ce qui annule en partie les économies réalisées grâce à la baisse des prix du NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et du LLY.N Zepbound et Foundayo d'Eli Lilly.

Environ 10 % des employeurs qui prennent actuellement en charge les médicaments à base de GLP-1 pour la perte de poids ont déclaré qu'ils prévoyaient de supprimer cette prise en charge en 2027, selon le Business Group on Health, un groupe de recherche sur les politiques destinées aux grands employeurs.

Une deuxième enquête menée par le cabinet de conseil en avantages sociaux Mercer indique que 5 % des grands employeurs — qu'il définit comme employant plus de 500 personnes — prévoient de supprimer la prise en charge de ces médicaments en 2027.

Mercer précise que 44 % des entreprises de plus de 500 salariés prennent en charge ces médicaments contre l'obésité. Les données du Business Group on Health montrent que 67 % des grands employeurs prendront en charge les GLP-1 en 2026.

L'assureur santé Cigna CI.N a cessé de prendre en charge les traitements amaigrissants pour ses propres employés à compter du mois de juillet, Reuters a été le premier à rapporter ce mois-ci, précisant qu'ils pouvaient acheter ces médicaments ailleurs.

Les nouveaux comprimés amaigrissants, ainsi que les injections de Novo et Lilly, sont disponibles sur les sites web des fabricants à des prix réduits, grâce à un accord conclu avec l'administration Trump pour son site TrumpRx.gov.

En janvier, Novo a lancé le comprimé Wegovy et Lilly a commencé à commercialiser son comprimé Foundayo en avril, tous deux proposés à partir d’environ 149 dollars par mois.

Lauren Remspecher, directrice chez Purchaser Business Group on Health, a déclaré que de nombreux employeurs s’inquiétaient encore de ne pas réaliser les mêmes économies dans leurs accords avec les gestionnaires de prestations pharmaceutiques — des intermédiaires du secteur qui négocient les prix pour les grandes entreprises et les régimes de santé — que les clients qui achètent directement et paient comptant.

"L'un des avantages de la transparence accrue des prix pratiqués en vente directe aux consommateurs et de certains prix négociés par le gouvernement est que les employeurs peuvent désormais voir combien ils paient de plus et où il existe une marge d'amélioration", a déclaré Mme Remspecher.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE POUR LES COMPRIMÉS

La demande pour ces médicaments a augmenté cette année grâce aux options orales, attirant des personnes qui n’avaient jamais essayé les GLP-1 auparavant, ce qui a maintenu les coûts élevés pour les employeurs, selon cinq experts du secteur.

Plusieurs experts du secteur ont indiqué que les employeurs constatent que les patients restent sous GLP-1 à long terme et qu’un plus grand nombre de personnes sont éligibles à ces médicaments, par rapport à d’autres traitements.

Il a été démontré que Foundayo et Wegovy permettent de perdre respectivement 11% et 14% de poids, soit moins que les médicaments injectables, mais ils sont préférables pour les patients qui ont peur des aiguilles.

"Même si nous avons constaté une baisse du coût unitaire, la population de patients ne cesse de croître", a déclaré Louis Zollo, responsable des pratiques pharmaceutiques chez le cabinet de conseil en santé Segal.

Le cabinet de conseil en avantages sociaux Aon a observé que les utilisateurs de traitements injectables se tournent vers les versions orales, et que les nouveaux patients sous GLP-1 choisissent les comprimés. Aon a indiqué qu’il s’attendait lui aussi à une baisse de la couverture des GLP-1 l’année prochaine.

Dan Mendelson, directeur général de Morgan Health, une division de soins de santé détenue par JPMorgan, a déclaré que les comprimés devraient faire baisser le coût des traitements individuels cette année.

"Mais chaque année, le marché va connaître une croissance", a-t-il déclaré. "De plus en plus de personnes prendront ces médicaments, ce qui, globalement, représente toujours un facteur de coût majeur pour les employeurs."