Certaines compagnies aériennes américaines s'envolent vers 2025, tandis que d'autres, plus petites, sont confrontées à des turbulences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ayant des activités internationales majeures devraient terminer l'année 2025 à une altitude confortable, propulsées par la demande de voyages aériens haut de gamme

** Une forte demande de la part des voyageurs aisés aide les compagnies aériennes à compenser le recul des dépenses des clients sensibles au prix

** Les actions de United Airlines UAL.O ont augmenté d ' environ 14,3 %, celles de Southwest Airlines LUV.N de 23,6 % et celles de Delta Air Lines DAL.N de 14,3 % en 2025, depuis le début de l'année

** Cependant, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a affecté les opérations de vol dans tout le pays

** American Airlines AAL.O en baisse d' environ 11,8 % depuis le début de l'année

** Depuis le début de l'année, les actions des petites compagnies rivales JetBlue Airways JBLU.O et Alaska Air Group

ALK.N ont baissé respectivement de 41,5 % et de 22,5 %

** La tempête hivernale Ezra a perturbé les voyages de vacances dans le Nord-Est, le Midwest et les Grands Lacs des États-Unis, entraînant des milliers d'annulations et de retards de vols

** La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a signalé une panne technologique qui a immobilisé des vols dans tout le pays et l'a obligée à annuler plus de 400 vols