 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Certaines compagnies aériennes américaines s'envolent vers 2025, tandis que d'autres, plus petites, sont confrontées à des turbulences
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines ayant des activités internationales majeures devraient terminer l'année 2025 à une altitude confortable, propulsées par la demande de voyages aériens haut de gamme

** Une forte demande de la part des voyageurs aisés aide les compagnies aériennes à compenser le recul des dépenses des clients sensibles au prix

** Les actions de United Airlines UAL.O ont augmenté d ' environ 14,3 %, celles de Southwest Airlines LUV.N de 23,6 % et celles de Delta Air Lines DAL.N de 14,3 % en 2025, depuis le début de l'année

** Cependant, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a affecté les opérations de vol dans tout le pays

** American Airlines AAL.O en baisse d' environ 11,8 % depuis le début de l'année

** Depuis le début de l'année, les actions des petites compagnies rivales JetBlue Airways JBLU.O et Alaska Air Group

ALK.N ont baissé respectivement de 41,5 % et de 22,5 %

** La tempête hivernale Ezra a perturbé les voyages de vacances dans le Nord-Est, le Midwest et les Grands Lacs des États-Unis, entraînant des milliers d'annulations et de retards de vols

** La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a signalé une panne technologique qui a immobilisé des vols dans tout le pays et l'a obligée à annuler plus de 400 vols

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
50,120 USD NYSE -0,04%
AMERICAN AIRLINE
15,3900 USD NASDAQ +0,39%
DELTA AIR LINES
69,530 USD NYSE +0,26%
JETBLUE AIRWAYS
4,5750 USD NASDAQ -0,33%
SOUTHWEST AIRLIN
41,565 USD NYSE +0,65%
UNITED AIRLINES
111,9750 USD NASDAQ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank