CERINNOV : Suspension de cours à compter du 17 juin 2025

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce la suspension provisoire de la cotation de son action par Euronext depuis le 17 juin 2025, faisant suite à la non-publication du rapport financier annuel au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024 .

Cerinnov Group rappelle à ses actionnaires que la publication du rapport financier annuel 2024 a été reportée pour permettre la finalisation complète des travaux d'audit. La date de l'Assemblée Générale Mixte sera communiquée ultérieurement une fois le calendrier d'audit définitivement établi.

La cotation de l’action Cerinnov Group sur Euronext Growth à Paris devrait reprendre après publication dudit rapport. La Société informera le marché dès que possible de la nouvelle date de publication du rapport financier annuel 2024, de la date définitive de l'Assemblée Générale, et de la date effective de reprise de la cotation.