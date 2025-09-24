Cerinnov : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire des sociétés CERINNOV GROUP SA et CERINNOV SAS

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce l'ouverture d'une procédure redressement judiciaire à l'égard des sociétés CERINNOV GROUP SA et CERINNOV SAS.









Placement en redressement judiciaire de Cerinnov Group et de Cerinnov SAS









En 2024, Cerinnov Group a constaté un repli de l’activité par rapport à 2023. Les incertitudes politiques et géopolitiques qui pèsent sur l’économie mondiale ont restreint la visibilité des donneurs d’ordres et freiné leurs décisions d’investissements.









Cette tendance s’est poursuivie sur 2025 entraînant une poursuite de la dégradation de la trésorerie, en dépit des mesures mises en place avec les partenaires bancaires le temps des discussions en vue d’un réaménagement de la dette visant à renforcer la structure financière du Groupe.