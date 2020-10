Communiqué de presse CERINNOV GROUP



Résultats semestriels 2020



Des résultats marqués par l'impact de la crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19

Mise en place de mesures de réduction de charges et de maîtrise de consommation de trésorerie

Mise en œuvre d'un plan de licenciement économique collectif



Un 1er semestre 2020 marqué par l'impact de la crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19

L'impact fort de la crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 sur les investissements de ses principaux secteurs clients et l'activité commerciale s'est traduit pas un fort repli du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020 .

A ce jour, les incertitudes restent fortes quant à l'évolution de la situation, confortant l'attentisme des donneurs d'ordres à l'échelle mondiale et offrant au Groupe une visibilité toujours réduite sur l'évolution de ses activités à court et moyen terme.