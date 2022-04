Cerinnov Group : Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021



• Croissance de +40% du chiffre d’affaires

• Retour à un EBITDA positif au S2 et sur l’exercice 2021

• Discussions en cours pour de nouvelles commandes livrables et facturables en 2022



Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie ses résultats annuels 2021, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 27 avril 2022 après audit par les commissaires aux comptes.