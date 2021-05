Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement de process industriels, de l'ingénierie robotique et des équipements pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce la signature de plusieurs nouvelles commandes fermes, pour un montant total d'environ 1,3 M€, facturables et livrables sur l'exercice 2021.