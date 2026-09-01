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Cerebras Systems construit un centre de données en Finlande
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 12:30
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Cerebras Systems annonce un nouveau centre de données d'IA à Mikkeli, en Finlande, développé en partenariat avec Compute Nordic Finland. L'installation évoluera par phases jusqu'à atteindre 165 MW de capacité informatique sous contrat afin de fournir une puissance de calcul d'IA à haute densité, la construction de la phase initiale de 50 MW étant déjà en cours.

Cet accord, formalisé par une série de commandes de services assorties chacune d'un contrat de sept ans, offre à Cerebras une infrastructure à long terme conçue sur mesure pour répondre à la demande mondiale croissante pour sa plateforme de calcul d'IA, tout en fournissant à la région de Mikkeli un pilier industriel à long terme, avec un chiffre d'affaires estimé significatif et des opportunités d'emploi durables.

L'installation est conçue pour utiliser des systèmes de refroidissement en boucle fermée qui font recirculer l'eau plutôt que de puiser en continu dans les ressources municipales. Le campus est conçu pour permettre la récupération de la chaleur résiduelle, afin que l'énergie thermique générée par l'IA puisse devenir une ressource pour la communauté environnante.

La société américaine spécialisée dans les infrastructures d'IA rapporte aussi qu'à pleine capacité, soit 165 MW, le projet représente un investissement indicatif de 1 à 1,7 MdEUR pour la région, soutenant environ 80 à 250 emplois permanents directs et générant entre 0,8 et 2,5 MEUR par an de recettes fiscales foncières.

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