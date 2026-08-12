Cerebras relève ses prévisions grâce à la demande pour l'IA

Cerebras Systems a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de marge brute, soutenu par les investissements des entreprises dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Le groupe cherche à concurrencer Nvidia en misant notamment sur l'inférence, avec son Wafer-Scale Engine (WSE), une puce de la taille d'une assiette intégrant des milliers de milliards de transistors et directement équipée de mémoire afin d'accélérer les calculs et les transferts de données.

Pour 2026, Cerebras vise désormais un chiffre d'affaires ajusté compris entre 880 et 890 millions de dollars, contre 855 à 865 millions auparavant. Sa marge brute ajustée est attendue entre 41% et 43%, contre une précédente fourchette de 38% à 41%, tandis que les analystes anticipent 35,89% selon LSEG. Au deuxième trimestre, les ventes ont augmenté de 74,3% à 180,11 millions de dollars, tandis que la perte ajustée s'est réduite à 6,91 millions, contre 40,5 millions un an plus tôt.

Cerebras prévoit par ailleurs de plus que tripler son chiffre d'affaires en 2027 et fait état de 25,4 milliards de dollars d'obligations de performance restantes. Le groupe accélère sa production pour honorer son accord pluriannuel de 20 milliards de dollars avec OpenAI, destiné à fournir des capacités de calcul pour l'IA. Son activité principale de cloud et de services, qui bénéficie notamment de la montée en puissance de ce contrat, a presque quadruplé au deuxième trimestre pour atteindre 127,73 millions de dollars.

Le respect de ce contrat est primordial pour Cerebras puisqu'il justifie en grande partie sa valorisation actuelle qui s'élève à plus de 18 fois son chiffre d'affaires de 2027, un chiffre conséquent. Par ailleurs, cette même valorisation et les risques autour d'un retard sur le contrat avec OpenAI pourraient bien expliquer le recul de près de 14% du titre dans les échanges prolongés.