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Cerebras recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 00:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O a reculé de 15,8% à 220,75 dollars lors des négociations après clôture

** La société annonce une hausse de 74,3% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 180,11 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 194,23 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Malgré une forte demande, CBRS reste sous pression pour prouver que son activité peut se développer de manière rentable dans un contexte de concurrence intense

** L'action a progressé de plus de 15% rien que cette semaine, grâce aux excellents résultats enregistrés dans le domaine des infrastructures d'IA

** CBRS relève néanmoins ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de marge brute, en raison de la forte demande pour ses puces

** La société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires ajusté compris entre 880 et 890 millions de dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures (855 à 865 millions de dollars)

** La marge brute annuelle ajustée est prévue entre 41% et 43%, contre une fourchette de 38% à 41% annoncée précédemment, alors que les analystes tablaient sur 35,89%

** Le cours de l'action a progressé d'environ 27%, à la clôture d'hier, par rapport à son prix d'introduction en bourse de 185 dollars en mai

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CEREBRAS SYS RG-A
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