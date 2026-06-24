Cerebras plonge de 14 % après que ses prévisions de marge annuelles ont déçu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours après l'ouverture du marché, avec les commentaires des analystes)

L'action Cerebras a chuté d'environ 14 % mercredi après que le concepteur de puces électroniques a averti que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures aux chiffres du premier trimestre lors de la publication de ses premiers résultats, à la suite d'une introduction en Bourse très réussie.

L'action CBRS.O a atteint 195,75 dollars, son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse sur le Nasdaq le mois dernier, et la société était en passe de perdreplus de 6 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cerebras prévoit des marges brutes ajustées comprises entre 38 % et 41 % pour 2026, contre les 47 % qu’elle a enregistrés au premier trimestre.

Ces prévisions sont bien inférieures à celles de ses concurrents, tels que Nvidia ( NVDA.O , entre 70 % et 75 %) et Advanced Micro Devices ( AMD.O , vers 55 %), même si elles dépassent les estimations des analystes, qui s’élevaient à 29,58 %.

La société californienne a conclu un accord pluriannuel de 20 milliards de dollars avec OpenAI. Le directeur général Andrew Feldman a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que le GPT 5.4 d’OpenAI fonctionne sur des puces Cerebras. Le fabricant de ChatGPT est censé déployer 750 mégawatts de semi-conducteurs de la société dans le cadre de cet accord.

Feldman a également indiqué qu’Amazon Web Services commencerait bientôt à utiliser les puces de la société dans ses centres de données, avec des revenus attendus dès l’année prochaine.

« Les partenariats clés avec OpenAI et AWS progressent, ce qui est plus important pour les perspectives à long terme », a déclaré un groupe d’analystes dirigé par Joshua Buchalter chez TD Cowen.

« Les marges brutes seront sous pression à mesure que Cerebras accélère sa croissance de manière agressive, mais nous restons optimistes quant aux perspectives de Cerebras, qui se développe pour soutenir un tournant significatif en termes de chiffre d’affaires. »

Les analystes ont souligné que les marges brutes pourraient être mises sous pression par la fabrication de puces de taille relativement plus importante, ainsi que par le fait que l’entreprise loue ses propres systèmes à un client existant pour répondre à la demande à court terme, le temps de développer davantage la capacité de ses centres de données.

L’action Cerebras a perdu plus de 37 % depuis son introduction en Bourse, alors que l’engouement pour les valeurs liées à l’intelligence artificielle s’estompe et que les investisseurs s’inquiètent des dépenses colossales nécessaires à la mise en place de l’infrastructure requise par cette nouvelle technologie.

Pourtant, la société de courtage Wedbush a relevé son objectif de cours sur le titre de 270 à 280 dollars, tandis que Morgan Stanley s’attend désormais à ce que l’action atteigne 273 dollars au cours des 12 prochains mois, contre 250 dollars précédemment.

« Bien que la nécessité de développer la capacité de cloud comporte certains risques, ces chiffres montrent selon nous que la société a fait preuve de prudence dans ses prévisions de croissance », a déclaré Joseph Moore, de Morgan Stanley.

« La demande dépassant l’offre, et en l’absence de goulots d’étranglement majeurs du côté de l’offre, nous voyons un potentiel de hausse significatif. »