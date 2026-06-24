Cerebras plonge de 14 % après que ses prévisions de marge annuelles déçoivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action Cerebras a chuté d'environ 14 % après que le concepteur de puces électroniques a averti que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures aux chiffres du premier trimestre lors de la publication de ses premiers résultats, à la suite d'une introduction en bourse retentissante.

Si ces pertes se confirment à l'ouverture, le titre CBRS.O devrait s'échanger à son plus bas niveau depuis son introduction en bourse il y a plus d'un mois et s'apprête à perdre plus de 6 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cerebras prévoit des marges brutes ajustées comprises entre 38 % et 41 % pour 2026, contre les 47 % qu’elle a enregistrés au premier trimestre.

Ces prévisions sont bien inférieures à celles de concurrents tels que Nvidia NVDA.O (entre 70 % et 75 %) et Advanced Micro Devices AMD.O (autour de 50 %), même si elles dépassent les estimations des analystes, qui s’élevaient à 29,58 %.

Les analystes ont souligné que les marges brutes pourraient être mises sous pression par la fabrication par l’entreprise de puces de taille relativement plus grande, ainsi que par le fait qu’elle loue ses propres systèmes à un client existant pour répondre à la demande à court terme, le temps de développer davantage la capacité de ses centres de données.

L’action Cerebras a perdu plus de 27 % depuis son introduction en bourse, alors que l’engouement pour les valeurs liées à l’intelligence artificielle s’estompe et que les investisseurs s’inquiètent des dépenses colossales nécessaires à la mise en place de l’infrastructure requise par cette nouvelle technologie.

Morgan Stanley a néanmoins relevé son objectif de cours sur le titre de 250 à 273 dollars, tandis que TD Cowen a déclaré que les accords signés avec Amazon AMZN.O et OpenAI étaient essentiels à la croissance à long terme de Cerebras.

La société californienne a conclu un accord pluriannuel de 20 milliards de dollars avec OpenAI, et son directeur général, Andrew Feldman, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que le GPT 5.4 de la société fonctionnait sur des puces Cerebras. Le créateur de ChatGPT devrait déployer 750 mégawatts de semi-conducteurs de la société dans le cadre de cet accord.

M. Feldman a également indiqué qu’Amazon Web Services commencerait bientôt à utiliser les puces de Cerebras dans ses centres de données, ce qui devrait générer des revenus dès l’année prochaine.