Cerebras lance une nouvelle puce pour serveurs et un nouveau système conçus pour accélérer les chatbots basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Cerebras Systems CBRS.O a annoncé mardi une nouvelle version de son matériel serveur intégrant des puces de la taille d’une assiette à dîner qui, selon l’entreprise, accéléreront les requêtes des chatbots basés sur l’IA.

Cerebras fabrique du matériel et des puces d’IA qui font concurrence à Nvidia NVDA.O et se concentre sur le domaine de l’IA appelé "inférence", c’est-à-dire le processus de calcul permettant de générer une réponse dans un chatbot tel que Claude d’Anthropic.

Le nouveau système, baptisé CS-4, est un rack de serveurs équipé de trois des grandes puces conçues par l’entreprise, ce qui, selon Cerebras, se traduit par de meilleures performances. Le matériel s’appuie sur l’architecture de serveur Nexus de l’entreprise, qui comprend des modules enfichables abritant les puces.

Les puces de Cerebras bénéficient notamment d’ un avantage en termes de vitesse car elles sont suffisamment grandes pour éviter la consommation d’énergie et le ralentissement liés au transfert de données d’une puce à l’autre.

La nouvelle machine sera disponible au troisième trimestre et les puces sont fabriquées selon le procédé de fabrication 5 nanomètres de TSMC, a précisé l’entreprise.

Cerebras a également conçu ce nouveau système pour qu’il soit plus facile à mettre en place, avec 50 % de composants en moins, ce qui, selon Sean Lie, directeur technique, a déclaré lors d’une conférence de presse à San Francisco, accélérera la construction des centres de données.

Le rack de serveurs conçu par Cerebras intègre une puce baptisée WSE-3 Turbo ainsi que de nouveaux composants réseau qui, selon M. Lie, accéléreront le transfert de données entre les puces. Cerebras prévoit de lancer une nouvelle génération de puces et de serveurs en 2027.

L’entreprise prévoit de fournir une puissance de calcul de 600 mégawatts d’ici fin 2027, a déclaré le directeur général Andrew Feldman. Les plans d’ingénierie de l’entreprise visent à accélérer la vitesse à laquelle ses futures puces et ses futurs systèmes pourront analyser les données.

"D’ici la fin de l’année, puis d’ici fin 2027, nous allons quadrupler notre vitesse et multiplier par 20 notre débit", a déclaré M. Feldman lors de la conférence de presse. La semaine dernière, Cerebras a annoncé une perte ajustée de 6,9 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 180,1 millions de dollars .