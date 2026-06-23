Cerebras affiche une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel dans son premier rapport depuis son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cerebras Systems CBRS.O a annoncé mardi une hausse de 94 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, lors de sa première publication financière depuis son introduction en bourse, grâce à une forte demande des entreprises pour ses puces spécialisées en intelligence artificielle .

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 193,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 99,5 millions de dollars pour la même période l'année dernière.