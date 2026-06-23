 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cerebras affiche une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel dans son premier rapport depuis son introduction en bourse
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cerebras Systems CBRS.O a annoncé mardi une hausse de 94 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, lors de sa première publication financière depuis son introduction en bourse, grâce à une forte demande des entreprises pour ses puces spécialisées en intelligence artificielle .

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 193,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 99,5 millions de dollars pour la même période l'année dernière.

Valeurs associées

CEREBRAS SYS RG-A
226,7200 USD NASDAQ +1,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
Pétrole Brent
76,88 -1,63%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SPACEX
156,11 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank