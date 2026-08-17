CÉRÉALES-Le prix du soja progresse en raison de la flambée du prix du pétrole brut et d'une forte activité de trituration du soja

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour à la clôture des marchés, remise en forme pour se concentrer sur les contrats à terme sur le soja) par Heather Schlitz

Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont rebondi lundi, soutenus par une accélération du rythme de trituration du soja et la hausse des cours du pétrole brut, ont indiqué les analystes.

Les cours du blé ont baissé, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les hausses de la semaine dernière, mais la perturbation prolongée des exportations russes et ukrainiennes via la mer Noire a soutenu le marché du blé.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également progressé, soutenus par la prudence concernant les perspectives de rendements aux États-Unis avant une tournée d’inspection des cultures dans le Midwest, très suivie, prévue cette semaine.

Le contrat à terme sur le soja le plus actif du Chicago Board of Trade ( Sv1 ) a gagné 23,5 cents à 12,16 dollars le boisseau, tandis que le contrat à terme sur le maïs du CBOT ( Cv1 ) a progressé de 6,25 cents à 4,895 dollars le boisseau.

Les données de la National Oilseed Processors Association (NOPA) ont montré que les membres de la NOPA ont transformé 216,647 millions de boisseaux de soja le mois dernier, soit une hausse de 1,1 % par rapport aux 214,340 millions de boisseaux transformés en juin et une hausse de 10,7 % par rapport à la transformation de juillet 2025, qui s’élevait à 195,699 millions de boisseaux. Ce total correspond à un rythme de transformation quotidien de 6,989 millions de boisseaux par jour, en baisse par rapport aux 7,145 millions de boisseaux par jour enregistrés le mois précédent, selon les données de la NOPA.

Les opérateurs attendent les conclusions de la tournée sur le terrain organisée cette semaine par Pro Farmer pour obtenir de nouveaux indices sur les rendements du maïs et du soja, après que l’USDA a revu à la baisse ses prévisions officielles de rendements la semaine dernière.

Les fortes pluies qui se sont abattues la semaine dernière sur une partie du Midwest ont également renforcé l’incertitude quant à un éventuel excès d’humidité affectant certaines cultures.

Le marché disposera également d'un indicateur sur l'état des cultures grâce aux évaluations hebdomadaires de l'USDA, qui seront publiées après la clôture de lundi.

La demande chinoise a continué de soutenir le soja. Des opérateurs ont déclaré à Reuters la semaine dernière que la Chine avait déjà acheté environ 7 millions de tonnes de soja américain.

Le contrat de blé le plus actif Wv1 coté à la Bourse de Chicago a reculé de 1/4 de cent pour s’établir à 6,89-1/4 dollars le boisseau.

Les attaques menées depuis plusieurs semaines par la Russie et l’Ukraine contre les navires ont entraîné une réduction des expéditions , notamment au niveau de Novorossiysk, principale plaque tournante russe pour l’exportation de céréales.

Ces perturbations ont détourné l'attention du marché des abondantes réserves mondiales — soulignées par le ministère américain de l'Agriculture dans un rapport sur les récoltes mondiales publié la semaine dernière — vers une éventuelle pénurie des quantités disponibles à l'exportation.

Selon les opérateurs, les chargements dans les ports russes de la mer Noire sont restés réduits, tandis que l’Ukraine s’appuie sur des expéditions via ses voisins occidentaux, tels que la Roumanie.

Une attaque russe a visé les infrastructures portuaires du district d’Izmail , en Ukraine, sur le Danube, ont déclaré lundi les autorités ukrainiennes.