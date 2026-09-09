Céréales: le géant Syngenta va distribuer le biofongicide de la greentech lyonnaise Amoéba

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Un traitement d'origine biologique contre les champignons parasites des céréales, développé par la greentech française Amoéba, va être distribué par le géant des pesticides et des semences Syngenta, ont annoncé mardi les deux groupes dans un communiqué commun.

Ce produit de biocontrôle, qui protège les céréales grâce à des mécanismes naturels, est un antifongique qui lutte contre deux grandes maladies du blé (septoriose du blé et rouille jaune) et d'autres maladies des céréales.

"Ensemble, ces maladies touchent chaque année entre 9 et 12 millions d'hectares", expliquent les deux entreprises dans leur communiqué.

Amoéba et Syngenta prévoient que les agriculteurs pourront utiliser ce fongicide de biocontrôle au printemps 2029 sur le blé, l'épeautre et le triticale (un hybride entre le blé et le seigle).

Les deux entreprises, qui collaborent pour les programmes d'essais, comptent en effet obtenir les premières homologations commerciales au troisième trimestre 2028 afin d'effectuer les premières ventes fin 2028 sur les principaux marchés européens.

L'accord exclusif de distribution qui les lie prévoit que Syngenta (groupe d'origine suisse et désormais chinois) commercialisera le biofongicide d'Amoéba pour toutes les céréales (à l'exception du maïs) dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Ukraine et en Suisse.

Fondée en 2010, basée dans la banlieue lyonnaise, Amoéba est spécialiste du traitement des risques microbiologiques pour la protection des plantes et dans le domaine des cosmétiques. Les produits qu'elle développe utilisent des amibes, des micro-organismes unicellulaires mobiles.