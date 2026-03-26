CERAWEEK-Un cadre de Constellation affirme que l'opérateur de réseau a dit à la société que Three Mile Island ne pourrait pas être connectée avant 2031

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(Ajoute le contexte, d'autres commentaires du dirigeant et met à jour le cours de l'action Constellation, paragraphes 4-6) par Laila Kearney

L'opérateur de réseau américain PJM a informé Constellation Energy CEG.O que l'ancienne centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie ne pourra probablement pas se connecter au réseau avant 2031, soit quatre ans plus tard que prévu, a déclaré la société lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek qui s'est tenue à Houston jeudi.

Constellation travaille à la reprise des activités de la centrale nucléaire, qui a été rebaptisée Crane Clean Energy Center, afin de fournir de l'électricité aux centres de données de Microsoft MSFT.O .

La société sera prête à produire de l'électricité à partir de la centrale d'ici l'objectif qu'elle s'était fixé, et elle discute avec l'opérateur de réseau PJM Interconnection pour réduire le délai, a déclaré David Dardis, responsable des affaires extérieures et de la croissance chez Constellation.

"Lacentrale sera prête à fonctionner en 2027", a déclaré M. Dardis à Reuters.

PJM, dans ses premiers commentaires sur le plan d'interconnexion de la centrale redémarrée, a déclaré qu'il faudrait jusqu'en 2031 pour achever certaines des améliorations de la transmission nécessaires pour que la centrale soit connectée au réseau. Constellation est en discussion avec les propriétaires de réseaux de transmission pour accélérer le calendrier, a déclaré M. Dardis.

Les actions de la société ont baissé de 3 % à la suite du rapport de Reuters.

Constellation, le plus grand producteur indépendant d'électricité du pays, a annoncé en 2024 qu'il avait passé un contrat avec Microsoft pour rouvrir la centrale nucléaire. Aucune centrale nucléaire entièrement fermée n'a jamais été redémarrée, mais avec l'augmentation de la demande des centres de données de Big Tech et l'électrification des bâtiments et des transports, trois centrales américaines sont actuellement en cours de redémarrage.