 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CERAWEEK-Un cadre de Constellation affirme que l'opérateur de réseau a dit à la société que Three Mile Island ne pourrait pas être connectée avant 2031
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, d'autres commentaires du dirigeant et met à jour le cours de l'action Constellation, paragraphes 4-6) par Laila Kearney

L'opérateur de réseau américain PJM a informé Constellation Energy CEG.O que l'ancienne centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie ne pourra probablement pas se connecter au réseau avant 2031, soit quatre ans plus tard que prévu, a déclaré la société lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek qui s'est tenue à Houston jeudi.

Constellation travaille à la reprise des activités de la centrale nucléaire, qui a été rebaptisée Crane Clean Energy Center, afin de fournir de l'électricité aux centres de données de Microsoft MSFT.O .

La société sera prête à produire de l'électricité à partir de la centrale d'ici l'objectif qu'elle s'était fixé, et elle discute avec l'opérateur de réseau PJM Interconnection pour réduire le délai, a déclaré David Dardis, responsable des affaires extérieures et de la croissance chez Constellation.

"Lacentrale sera prête à fonctionner en 2027", a déclaré M. Dardis à Reuters.

PJM, dans ses premiers commentaires sur le plan d'interconnexion de la centrale redémarrée, a déclaré qu'il faudrait jusqu'en 2031 pour achever certaines des améliorations de la transmission nécessaires pour que la centrale soit connectée au réseau. Constellation est en discussion avec les propriétaires de réseaux de transmission pour accélérer le calendrier, a déclaré M. Dardis.

Les actions de la société ont baissé de 3 % à la suite du rapport de Reuters.

Constellation, le plus grand producteur indépendant d'électricité du pays, a annoncé en 2024 qu'il avait passé un contrat avec Microsoft pour rouvrir la centrale nucléaire. Aucune centrale nucléaire entièrement fermée n'a jamais été redémarrée, mais avec l'augmentation de la demande des centres de données de Big Tech et l'électrification des bâtiments et des transports, trois centrales américaines sont actuellement en cours de redémarrage.

Environnement

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
295,1900 USD NASDAQ -2,68%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
MICROSOFT
365,9700 USD NASDAQ -1,37%
Pétrole Brent
107,31 USD Ice Europ +3,98%
Pétrole WTI
93,60 USD Ice Europ +2,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible (Nasdaq: -2,38%)
    information fournie par AFP 26.03.2026 21:12 

    La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la guerre à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d'une marche de soutien aux forces armées iraniennes à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:30 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Trump assure que l'Iran a plus envie de négocier que lui Donald Trump a assuré que l'Iran était plus désireux de négocier que lui pour mettre fin à la guerre, maintenant ... Lire la suite

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta investit 10 milliards de dollars dans un centre de données IA au Texas
    information fournie par Zonebourse 26.03.2026 20:29 

    Meta renforce fortement ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle avec un projet de centre de données de grande envergure au Texas. Cette initiative illustre la montée en puissance des besoins en calcul liés à l'IA. Meta a annoncé ... Lire la suite

  • Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:15 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 19H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour. Le pétrole poursuit sa remontée, les Bourses en repli Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse stimulés par les signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank