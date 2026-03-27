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Football-La Bolivie l'emporte sur le Suriname en demi-finale des barrages intercontinentaux
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 02:25

Football-La Bolivie l'emporte sur le Suriname en demi-finale des barrages intercontinentaux

Football-La Bolivie l'emporte sur le Suriname en demi-finale des barrages intercontinentaux

La Bolivie s'est imposée jeudi ​face au Suriname (2-1) lors de la demi-finale des playoffs d'accession à ​la Coupe du monde 2026, qui aura ​lieu dans moins ⁠de trois mois sur le ‌sol américain, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

La "Verde", ​qui ‌n'a pas participé à une ⁠Coupe du monde depuis 1994, affrontera mardi l'Irak pour tenter d'obtenir ⁠une place ‌dans le groupe I, ⁠où figurent déjà l'équipe de ‌France, le Sénégal et ⁠la Norvège.

Alors que le Suriname ⁠avait ouvert ‌le score avec un but ​de Liam ‌van Gelderen (48e), la Bolivie est parvenue à se ​reprendre et à revenir au score avec une ⁠frappe de Moises Paniagua (72e) avant de finalement s'imposer grâce à un penalty réussi de Miguel Terceros (79e).

(Janina Nuno Rios à Mexico; version française ​Camille Raynaud)

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