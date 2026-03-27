Football-La Bolivie l'emporte sur le Suriname en demi-finale des barrages intercontinentaux
La Bolivie s'est imposée jeudi face au Suriname (2-1) lors de la demi-finale des playoffs d'accession à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu dans moins de trois mois sur le sol américain, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).
La "Verde", qui n'a pas participé à une Coupe du monde depuis 1994, affrontera mardi l'Irak pour tenter d'obtenir une place dans le groupe I, où figurent déjà l'équipe de France, le Sénégal et la Norvège.
Alors que le Suriname avait ouvert le score avec un but de Liam van Gelderen (48e), la Bolivie est parvenue à se reprendre et à revenir au score avec une frappe de Moises Paniagua (72e) avant de finalement s'imposer grâce à un penalty réussi de Miguel Terceros (79e).
(Janina Nuno Rios à Mexico; version française Camille Raynaud)
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