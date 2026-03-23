CERAWEEK-Selon la présidente de Google, les États-Unis doivent développer davantage l'énergie pour alimenter l'IA

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Les États-Unis ne parviennent peut-être pas à augmenter leur approvisionnement en énergie assez rapidement pour répondre aux exigences de l'expansion de l'intelligence artificielle, a déclaré lundi Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d'Alphabet, la société mère de Google, en faisant référence à l'énorme quantité de capacité nécessaire pour alimenter la croissance des centres de données de l'intelligence artificielle.

"Nous sommes préoccupés par le fait que nous ne sommes pas à plein régime en matière d'énergie", a-t-elle déclaré lors de la conférence CERAWeek à Houston, ajoutant que le pays devra exploiter toutes les sources d'énergie pour faire face à la situation.

Les grandes entreprises technologiques consacrent des centaines de milliards de dollars à l'expansion des entrepôts de serveurs à forte consommation d'énergie, qui sont utilisés pour former et déployer l'intelligence artificielle. Cet effort, qui se concentre aux États-Unis, s'est heurté à des difficultés, notamment de longues attentes pour se connecter aux réseaux et des pénuries d'approvisionnement en composants essentiels pour les centrales électriques, comme les turbines à gaz.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a récemment pris la décision sans précédent d'acheter une compagnie d'électricité afin de servir ses ambitions de croissance. Elle investit également dans des réacteurs nucléaires avancés et passe des contrats avec les services publics pour ce que l'on appelle la réponse à la demande, qui exige des centres de données qu'ils réduisent leur consommation d'électricité aux moments où la demande est la plus forte.

Dans le cadre d'un projet, l'entreprise technologique a passé un contrat avec le grand fournisseur d'électricité NextEra Energy NEE.N pour redémarrer une centrale nucléaire fermée dans l'Iowa pour ses centres de données.