CERAWEEK-Rio Tinto prévoit l'ouverture de la mine Resolution Copper au milieu des années 2030

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* Le cuivre de Resolution pourrait être exporté en raison de problèmes de fonderie

* Rio fait pression sur Washington pour que des mesures soient prises afin d'améliorer l'économie du cuivre

* Enquête en cours après le décès d'un employé de la mine de Kennecott

* Rio "désireux" de conclure un accord sur les opérations en Mongolie

(Ajout de détails tirés de l'interview) par Ernest Scheyder

Rio Tinto RIO.L vise à ouvrir la mine Resolution Copper en Arizona d'ici le milieu des années 2030, mais pourrait devoir exporter une partie de son concentré de cuivre en raison des difficultés économiques liées à la fusion aux États-Unis, a déclaré un cadre supérieur à Reuters mardi.

Ce mois-ci, le géant minier anglo-australien a pris le contrôle des terres nécessaires à la construction de l'une des plus grandes mines de cuivre au monde, après une bataille judiciaire de plusieurs années au cours de laquelle la demande croissante de métal rouge aux États-Unis s'est heurtée aux droits religieux du peuple Apache San Carlos .

"Nous sommes tout à fait déterminés à mettre en service le cuivre aussi rapidement que possible", a déclaré à Reuters Katie Jackson, responsable de l'activité cuivre de Rio, en marge de la conférence CERAWeek by S&P Global qui se tient à Houston. "C'est quelque chose que nous voulons faire au début ou au milieu des années 2030."

Le projet Resolution devrait produire plus de 40 milliards de livres (18,1 millions de tonnes métriques) de cuivre pendant sa durée de vie et répondre à plus d'un quart de la demande américaine.

Après avoir pris le contrôle du terrain, Rio a entamé une campagne de forage de 500 millions de dollars afin d'étudier les 30 % du gisement auxquels il n'avait pas accès jusqu'à présent.

INCERTITUDE QUANT AU RAFFINAGE

Resolution produira un concentré de cuivre qui doit être fondu sous une forme connue sous le nom de cathode, qui peut être utilisée pour fabriquer des fils et d'autres produits.

Les dirigeants de Rio ont affirmé depuis des années que l'objectif de la société est de conserver tout le cuivre de Resolution à l'intérieur des États-Unis . Mardi, Katie Jackson a toutefois déclaré qu'il était "trop tôt pour dire" si tout le cuivre resterait aux États-Unis.

Rio exploite la mine de cuivre et la fonderie Kennecott dans l'Utah et Freeport-McMoRan FCX.N exploite l'autre fonderie de cuivre américaine.

Katie Jackson a déclaré que Rio n'avait pas modifié sa politique visant à conserver le cuivre Resolution aux États-Unis, mais elle a fait remarquer que la fusion aux États-Unis était devenue non rentable.

Les fonderies gagnent de l'argent en transformant le concentré de cuivre en métal moyennant des frais connus sous le nom de frais de traitement et d'affinage (TC/RCs), mais ces frais sont devenus négatifs ces dernières années en raison d'une pénurie de concentré de cuivre, ce qui signifie que les fonderies paient pour traiter le cuivre fourni à leurs usines.

Rio a dit aux décideurs politiques américains "que l'ensemble actuel de mécanismes et de tarifs autour du cuivre ne résout pas ce problème", a déclaré Katie Jackson.

L'année dernière, l'administration Trump a imposé un droit de douane de 50 % sur les produits semi-finis en cuivre, mais n'a pas tenu compte des matières premières telles que les minerais, les concentrés et les cathodes.

Selon Katie Jackson, les solutions politiques possibles pourraient consister à ce que Washington fixe un prix plancher pour les frais de TC/RC, impose un tarif sur les cathodes de cuivre ou bloque les exportations de concentré de cuivre.

"Les structures actuelles ne soutiennent pas la fonderie de Kennecott", a déclaré Katie Jackson.

KENNECOTT RESTERA FERMÉE PENDANT QUELQUES SEMAINES

Rio a fermé une partie des opérations minières de Kennecott ce mois-ci après le décès d'un ouvrier sur le site , le deuxième décès survenu dans les opérations de Rio cette année.

Katie Jackson, qui prévoit de se rendre dans l'Utah dans le courant de la semaine, a déclaré que l'entreprise enquêtait sur le décès et que la mine souterraine de Kennecott resterait fermée pendant quelques semaines.

"Nous ne pourrons jamais faire de l'exploitation minière une activité à risque zéro, mais nous devrions être en mesure d'en faire une activité à préjudice zéro", a déclaré Katie Jackson.

NÉGOCIATIONS EN MONGOLIE

En Mongolie, Katie Jackson supervise le projet d'exploitation de cuivre et d'or Oyu Tolgoi. Le gouvernement du pays, qui détient 34 % du projet contre 66 % pour Rio, cherche à renégocier ce qu'il a appelé des conditions commerciales "injustes".

La Mongolie a contracté un prêt de plusieurs milliards de dollars auprès de Rio Tinto pour financer sa part du développement de la mine. Rio facture également des frais de gestion.

Katie Jackson, qui s'est rendue en Mongolie au début du mois, a déclaré que Rio était disposé à réduire ses frais de gestion et le taux d'intérêt du prêt, mais elle a fait remarquer que le prêt n'était pas garanti et que Rio se portait garant des finances du projet.

"Il y a un risque très réel et significatif que nous supportons en tant qu'entreprise", a déclaré Katie Jackson. "Nous avons négocié de bonne foi pendant un certain temps et nous sommes impatients de faire quelque chose."