CERAWEEK-La situation au Moyen-Orient montre la nécessité de diversifier les sources d'énergie, selon le directeur général de Cheniere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et un contexte aux paragraphes 3 à 5) par Curtis Williams

La situation au Moyen-Orient montre la nécessité de diversifier les approvisionnements énergétiques, a déclaré lundi à Houston Jack Fusco, directeur général de Cheniere Energy LNG.N , le plus grand exportateur américain de gaz naturel liquéfié . La guerre américano-israélienne contre l'Iran a freiné les exportations d'énergie depuis le détroit d'Ormuz, dans le golfe du Moyen-Orient , un point de transit clé pour un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche, car il faudra peut-être des mois avant que les problèmes d'approvisionnement ne soient entièrement résolus. Zach Davis, directeur financier de la société, a déclaré aux journalistes lors de la conférence CERAWeek à Houston que Cheniere a fait tourner son usine au-delà de sa capacité maximale déclarée et n'est pas en mesure de produire davantage de GNL jusqu'à ce que de nouvelles installations de production soient mises en service dans le courant de l'année. La société envisage de repousser certaines opérations de maintenance à l'automne plutôt qu'au printemps afin de répondre à la demande, a ajouté Zach Davis. L'approvisionnement est devenu plus tendu dans le monde entier à la suite de la fermeture effective du détroit d'Ormuz et des attaques iraniennes contre le Qatar, qui produit un cinquième du gaz naturel liquéfié mondial, et qui a interrompu environ 17 % de son approvisionnement.

Cheniere prévoit de livrer plus de cargaisons à l'Asie cette année et moins à l'Europe; l'année dernière, elle a exporté au total 51 millions de tonnes de GNL, principalement vers l'Europe.