Century prend une participation de 40 % dans la fonderie d'aluminium d'EGA aux États-Unis

EGA et Century vont détenir conjointement une entreprise dans une proportion de 60:40

La capacité de la fonderie d'Oklahoma est portée à 750 000 tonnes

La production devrait commencer avant la fin de la décennie

Century Aluminum CENX.O prendra une participation de 40% dans le projet d'Emirates Global Aluminium visant à construire la première fonderie d'aluminium primaire aux États-Unis depuis près de 50 ans, ont déclaré les deux sociétés lundi.

EGA, qui conservera 60 % de la coentreprise, a annoncé son intention de construire l'usine d'électrolyse à Inola, dans l'Oklahoma, en mai 2025. Sa capacité prévue est désormais portée à 750 000 tonnes métriques d'aluminium par an, contre 600 000 tonnes par an auparavant, ce qui ferait plus que doubler la production américaine de ce métal.

"Des industries clés, telles que l'automobile, l'aérospatiale, la construction, l'emballage et, surtout, la défense nationale, bénéficieront grandement de l'augmentation de la production de ce métal essentiel", a déclaré dans un communiqué Jesse Gary, directeur général de Century, dont le siège se trouve à Chicago.

La construction du projet devrait commencer d'ici la fin de l'année et la production devrait démarrer d'ici la fin de la décennie, ont indiqué les entreprises, ajoutant que le projet devrait créer 1 000 emplois permanents sur le site et soutenir 4 000 emplois dans le secteur de la construction.