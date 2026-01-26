Century prend 40 % du projet de construction de la première fonderie d'aluminium américaine depuis 46 ans

EGA et Century détiennent la coentreprise dans une proportion de 60:40

La capacité de la fonderie de l'Oklahoma est portée à 750 000 tonnes

La fonderie créera 1 000 emplois sur le site et en soutiendra 4 000 dans la construction

La production devrait commencer avant la fin de la décennie

Century Aluminum CENX.O est sur le point de prendre une participation de 40 % dans une fonderie américaine prévue par Emirates Global Aluminium, la première usine d'aluminium primaire à être construite dans le pays en près de 50 ans, ont déclaré les entreprises lundi.

EGA, qui conservera 60 % de la coentreprise, a annoncé en mai 2025 son intention de construire la fonderie à Inola, dans l'Oklahoma.

Les entreprises n'ont pas révélé les conditions financières de l'accord.

EGA avait déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait d'investir environ 4 milliards de dollars pour développer le projet.

Avec l'arrivée de Century, la capacité prévue de la fonderie a été portée à 750 000 tonnes métriques d'aluminium par an, contre 600 000 tonnes auparavant, ont indiqué les entreprises, ce qui ferait plus que doubler la production américaine de ce métal.

La construction de la fonderie commencera d'ici la fin de l'année et la production devrait débuter d'ici la fin de la décennie, ont indiqué les entreprises, ajoutant que le projet créerait 1 000 emplois permanents sur le site et soutiendrait 4 000 emplois dans le secteur de la construction.

UNE FONDERIE AU SERVICE DES SECTEURS DE LA DÉFENSE, DE L'AUTOMOBILE ET DE LA CONSTRUCTION

Le président américain Donald Trump a cherché à soutenir la production nationale d'aluminium, qui figure sur la liste américaine des minéraux critiques , en imposant des droits de douane sur les importations.

Le prélèvement a été doublé à 50% à partir de juin de l'année dernière et a fait grimper la prime d'aluminium du Midwest AUPc1 - que les consommateurs américains paient généralement en plus du prix de l'aluminium de la Bourse des métaux de Londres CMAL3 pour le métal physique - à un record de 99 cents par livre ce mois-ci, soit environ 2 183 dollars par tonne.

Les industries américaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction, de l'emballage et de la défense nationale devraient en bénéficier, a déclaré Jesse Gary, directeur général de la société Century, basée à Chicago.

"Environ 85 % des besoins en aluminium des industries américaines sont actuellement couverts par les importations. La nouvelle fonderie augmentera l'offre nationale de ce minerai essentiel et développera la main-d'œuvre américaine dans le secteur de l'aluminium, revitalisant ainsi l'expertise et le savoir-faire américains en matière d'aluminium", ont déclaré EGA et Century dans leur communiqué.