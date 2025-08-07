Century Aluminum redémarre la production à l'usine de Mt. Holly en Caroline du Sud

Century Aluminum CENX.O a annoncé jeudi son intention de redémarrer la production à son usine de Mt. Holly en Caroline du Sud.