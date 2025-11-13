Centuri chute après une levée de fonds de 235 millions de dollars, avec la participation d'Icahn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 novembre -
** Les actions de Centuri Holdings CTRI.N , société de services d'infrastructure d'utilité publique, sont en baisse de 2,6 % en début de marché à 21,55 $ après la fixation du prix de l'offre de suivi
**
** En septembre, Southwest Gas Holdings SWX.N a cédé sa participation restante dans le cadre d'une offre secondaire au prix de 19,60 $
** Sur les 6 analystes qui couvrent CTRI, 3 notent "achat fort" ou "achat", 2 notent "maintien" et 1 recommande "vente"; le PT médian est de 23,50 $, selon les dernières données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer