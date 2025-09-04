Centuri chute alors que Southwest Gas se retire de l'offre secondaire de 536 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre -
** Les actions de la société de services d'infrastructure Centuri Holdings CTRI.N ont baissé de 2,2 % à 20,09 $ avant la cloche après le prix de l'offre secondaire
** JP Morgan est l'unique teneur de livre de l'offre
** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de CRTI ont augmenté de ~6% depuis le début de l'année
** La société a été séparée de la SWX et est entrée en bourse en avril 2024 introduction en bourse au prix de 21 $
** Sur les 7 analystes couvrant CTRI, 3 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 2 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et 2 recommandent de "vendre" et le PT médian est de 25 $, selon les données de LSEG
