Centuri chute alors que Southwest Gas continue de réduire sa participation

7 août -

** Les actions de Centuri Holdings CTRI.N , société de services d'infrastructure, ont baissé de 5,7 % à 20 dollars après le lancement d'une offre secondaire

**

** Le CTRI, basé à Phoenix, Arizona

-basé à Phoenix, Arizona, a 65 millions d'actions en circulation pour un montant d'environ 1 million de dollars

88.65 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars

** JP Morgan, Wells Fargo, BofA et Moelis & Co sont les chefs de file de l'offre

** En juin, la SWX a tranché () sa participation dans CTRI par le biais d'un placement secondaire de 9,75 millions d'actions au prix de 20,75 dollars et d'un placement privé simultané

** CTRI a été séparé de SWX et est entré en bourse en avril 2024 introduction en bourse au prix de 21 $

** Sur les 7 analystes qui couvrent CTRI, 3 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 2 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et 2 recommandent de le "vendre"; la prévision médiane est de 25 $, selon les données de LSEG