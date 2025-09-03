Centuri chute alors que Southwest Gas à céder le reste de sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre -
** Les actions de la société de services d'infrastructure Centuri Holdings CTRI.N ont baissé de 2,4 % à 20,05 $ dans les échanges prolongés après le lancement d'une offre secondaire
** annonce ()
** CTRI
a
88.65 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars
** JP Morgan est l'unique teneur de livre de l'offre
** Les actions de CRTI ont terminé mercredi en baisse de 0,6 % à 20,55 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~6 %
** La société a été séparée de la SWX et est entrée en bourse en avril 2024, introduction en bourse à 21 $
** Sur les 7 analystes qui couvrent CTRI, 3 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 2 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et 2 recommandent de "vendre"; la prévision médiane est de 25 $, selon les données de LSEG
