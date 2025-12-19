Centrus Energy progresse grâce au lancement de la fabrication de centrifugeuses aux États-Unis

19 décembre - ** Les actions du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N sont en hausse de 2,2 % à 233,74 $ avant le marché

** La société commence à fabriquer des centrifugeuses domestiques pour soutenir les activités commerciales d'enrichissement de l'uranium faiblement enrichi (LEU) dans ses installations de l'Ohio

** Centrus a l'intention de tirer parti de son expansion de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de l'enrichissement pour faire face à un carnet de commandes croissant de 2,3 milliards de dollars en ventes conditionnelles d'UFE

** La première nouvelle capacité de production devrait être mise en service en 2029

** À la dernière clôture, l'action LEU a augmenté de ~245% depuis le début de l'année