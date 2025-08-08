 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 749,66
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Centrus Energy progresse après la nomination d'une nouvelle directrice financière
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A augmentent de 2,8 % à 242,70 $ ** La société nomme Todd Tinelli au poste de directeur financier, à compter du 11 août

** Todd Tinelli remplace Kevin Harrill, qui démissionne pour saisir d'autres occasions après avoir occupé pendant quatre ans le poste de directeur financier et, plus tôt, celui de directeur de la comptabilité

** Harrill restera avec la société jusqu'au 29 août

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 268,3 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank