Centrus Energy progresse après la nomination d'une nouvelle directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fournisseur américain de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A augmentent de 2,8 % à 242,70 $ ** La société nomme Todd Tinelli au poste de directeur financier, à compter du 11 août

** Todd Tinelli remplace Kevin Harrill, qui démissionne pour saisir d'autres occasions après avoir occupé pendant quatre ans le poste de directeur financier et, plus tôt, celui de directeur de la comptabilité

** Harrill restera avec la société jusqu'au 29 août

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 268,3 % depuis le début de l'année