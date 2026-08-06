Centrus Energy conclut un accord d'approvisionnement avec X-Energy ; ses actions en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

6 août - ** L'action Centrus Energy LEU.N progresse de 3,3% à 193,43 dollars

** Le fournisseur américain de combustible nucléaire va fournir à X-energy XE.O des services d’enrichissement pour l’uranium faiblement enrichi ("LEU") et l’uranium faiblement enrichi à haute teneur ("HALEU")

** Ces services devraient soutenir le déploiement des premiers petits réacteurs modulaires Xe-100 de X-energy ainsi que celui du combustible TRISO-X

** Dans le cadre de ce contrat, X-energy versera des acomptes à Centrus afin de soutenir son programme de développement de capacités d’enrichissement commercial aux États-Unis

** Centrus produira du LEU et du HALEU dans son usine American Centrifuge située dans le comté de Pike, dans l’Ohio

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le LEU a reculé d’environ 21,3% depuis le début de l’année