Centrica, propriétaire de British Gas, conclut un accord de gaz naturel avec la société américaine Devon Energy
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de British Gas, Centrica

CNA.L , a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de gaz naturel avec Devon Energy DVN.N , dans lequel l'entreprise américaine fournira l'équivalent de cinq cargaisons de GNL par an sur une période de 10 ans à partir de 2028.

Valeurs associées

CENTRICA
168,675 GBX LSE +0,34%
DEVON ENERGY
33,845 USD NYSE +0,70%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,31 USD Ice Europ -0,87%
Pétrole WTI
63,39 USD Ice Europ -0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

