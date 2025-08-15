Centrica, propriétaire de British Gas, conclut un accord de gaz naturel avec la société américaine Devon Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de British Gas, Centrica

CNA.L , a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord de gaz naturel avec Devon Energy DVN.N , dans lequel l'entreprise américaine fournira l'équivalent de cinq cargaisons de GNL par an sur une période de 10 ans à partir de 2028.