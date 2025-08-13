Centrica en tête pour l'achat du terminal GNL de National Grid dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que la nouvelle a été rapportée par le FT)
Centrica CNA.L et Energy Capital Partners sont en pourparlers exclusifs pour acheter le terminal Isle of Grain, dans une transaction d'une valeur d'environ 1,5 milliard de livres (2,04 milliards de dollars) à son propriétaire, National Grid NG.L , a rapporté le Financial Times mercredi.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
(1 $ = 0,7371 livre)
